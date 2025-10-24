A madrasta que maltratava o enteado autista de 6 anos e que chegou a esfregar uma fralda suja de fezes no rosto dele, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal, foi condenada a oito anos e dez meses de prisão pelos crimes de tortura e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade. Segundo a decisão, a pena deve ser cumprida em regime semiaberto. A mulher também foi condenada ao pagamento de indenização de R$ 50 mil por danos morais.\nEm nota enviada ao POPULAR, a defesa da madrasta disse que o processo tramita em segredo de justiça e que vai se manifestar somente nos autos.\nMãe é presa em São Simão suspeita de matar filho de 1 ano\nMadrasta é presa suspeita de dar socos no enteado de 11 anos; vídeo\nMadrasta é afastada pela Justiça de criança com autismo após ele relatar agressões e que recebeu cerveja para beber