Imagem de Nossa Senhora Aparecida em Goiás é aberta ao pública (Arquivo Pessoal / Weuler Ribeiro)\nA imagem de Nossa Senhora Aparecida em Goiás foi construída a partir do sonho do empresário Weuler Marcos Ribeiro. O sonho virou realidade com a construção de uma imagem de 27 metros e 21 toneladas, a maior do Brasil em fibra de vidro, segundo o empresário. O monumento está localizado no quilômetro 40 da BR-158, em Bom Jardim de Goiás, região oeste do estado.\nO monumento está instalado em uma igreja chamada Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida e pertence à diocese de São Luís de Montes Belos. O local é aberto ao público.\nO sonho aconteceu em julho de 2015. “Foi literalmente um sonho que eu tive, um sonho com Nossa Senhora. Faltando pouco tempo para meus 40 anos. Nesse sonho falava que eu tinha que construir uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, de aproximadamente 20 metros”, contou Weuler ao POPULAR.