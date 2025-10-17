Imagem de Nossa Senhora Aparecida em Goiás é aberta ao pública (Arquivo Pessoal / Weuler Ribeiro)\nA maior imagem de Nossa Senhora Aparecida em Goiás levou um ano para ser construída. Com 27 metros e 21 toneladas, a imagem é a maior do Brasil em fibra de vidro, de acordo com Weuller Marcos Ribeiro, empresário responsável pela criação da obra.\nO monumento está localizado no quilômetro 40 da BR-158, em Bom Jardim de Goiás, na região oeste do estado. A imagem fica na parte superior da igreja Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida e pertence à diocese de São Luís de Montes Belos.\nAo POPULAR, o empresário contou que a ideia surgiu a partir de um sonho, que ele teve em julho de 2015. "Foi literalmente um sonho que eu tive, um sonho com Nossa Senhora. Faltando pouco tempo para meus 40 anos. Nesse sonho falava que eu tinha que construir uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, de aproximadamente 20 metros", contou Weuler.