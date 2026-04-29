Reservatório da hidrelétrica é o maior do Brasil em volume de água (Banco de imagens ANA)\nO Serra da Mesa, que é conhecido como o maior lago artificial do Brasil, nasceu de uma hidrelétrica e criou em suas margens um ecossistema de grandes proporções. De acordo com a Goiás Turismo, a reserva de água possui volume de mais de 50 bilhões de metros cúbicos, sendo considerada a maior do país.\nO lago é artificial e está localizado na região noroeste de Goiás. O lago nasceu a partir da construção da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa e tem capacidade para geração de 1.275 megawatts (MW). A barragem para geração de energia fica no curso principal do rio Tocantins, em Minaçu, sendo o reservatório com maior capacidade de armazenamento do setor elétrico brasileiro, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).