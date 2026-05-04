Lago Serra da Mesa é possui rochas, pedras, água cristalina e um cenário de proporções giogantescas (Divulgação/ Adriano Montovani)\nSerra da Mesa, maior lago artificial do Brasil, recebe turistas de todo o país, o que tem fomentado o comércio local. O reservatório possui mais de 50 bilhões de metros cúbicos em volume de água, de acordo com dados da Goiás Turismo. Ao POPULAR, o corretor de imóveis Charles Dias Alencar, que atuou com turismo por muitos anos, ressaltou que os atrativos da região atraem muita gente que procura lazer e descanso aos finais de semana.\nÉ um nicho que nós temos. Geralmente é um pessoal mais família, grupo de amigos. Para a região é muito bom porque movimenta o comércio das pequenas cidades. A gente é uma alternativa ao Araguaia porque o lago é bonito demais e não é só ter a água, é ter o peixe. O peixe é tão importante quanto o lago", aponta Alencar.