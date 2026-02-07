Dois anos após o início do projeto da Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (Nova RMTC), com a inclusão de projeto de revitalização e ampliação dos abrigos nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, mais da metade dos locais seguem sem a cobertura de proteção para os usuários. A rede, atualmente, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), possui 7.271 pontos de ônibus em toda a região metropolitana de Goiânia. Desses, 3.754 não possuem a estrutura, em que a informação aos usuários se baseia a instalação de uma placa de que se trata de um local de parada ou apenas uma sinalização em postes da iluminação pública.\nCom isso, 51,62% dos locais em que os usuários ficam esperando pelos ônibus fora dos terminais estão sem a proteção, ficando os passageiros sujeitos ao sol e à chuva. Esse porcentual é semelhante, embora pouco melhor, ao que se tinha no sistema metropolitano antes das mudanças que colocaram as concessionárias como responsáveis pela manutenção e revitalização dos pontos. Em 2019, quando a responsabilidade era das prefeituras municipais havia um ano, 52% dos pontos estavam sem os abrigos, sendo a primeira vez que os pontos sem estruturas passaram a ser maioria. Em 2021, o índice chegou a 54,5%, o pior resultado de toda a série histórica dos dados.