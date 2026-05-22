O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) instaurou 1.743 processos administrativos para a suspensão do direito de dirigir de motoristas no período entre janeiro e maio de 2026. Os dados das notificações publicadas no Diário Oficial indicam que o volume de processos apresentou variação mensal, com o registro de 369 casos em janeiro, 236 em fevereiro, 151 em março, 471 em abril e 516 em maio. Essas notificações referem-se às infrações autossuspensivas, que são condutas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que determinam a suspensão direta da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem a necessidade de acúmulo de pontuação no prontuário do condutor.\nA recusa ao teste do bafômetro, conforme o artigo 165-A do CTB, motivou o maior número de aberturas de processos no ano, com 818 notificações, o que representa 46,9% do total de autuações. Outras condutas que geraram suspensões foram as infrações na condução de motocicletas descritas no artigo 244, com 352 casos, dirigir sob influência de álcool com 253 registros e a exibição de manobras perigosas com 241 processos. O CTB estabelece que a penalidade de suspensão para casos de alcoolemia ou recusa ao teste é de 12 meses. Somadas as duas infrações, 61,44% dos processos têm relação com o uso do álcool por condutores.