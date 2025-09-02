O total de ocorrências de incêndios atendidas pelo Corpo de Bombeiro do Estado de Goiás (CBM-GO) em agosto deste ano foi 18,7% maior do que o mesmo mês do ano passado – considerando queimadas na zona urbana e rural. Mas mesmo com o aumento no total de atendimentos, o mês ainda teve uma redução de 20,3% no total de focos de queimadas de grandes proporções em relação ao ano anterior. Para setembro, a previsão é de que o cenário seja pior, diante do pico da seca no Estado. Já no primeiro dia deste mês foi registrado um incêndio de grandes proporções na capital goiana, ocorrido em um espaço de festas no Setor Jaó, na região norte.\nDados do CBM-GO mostram que até o fim de agosto foram registrados 10,4 mil incêndios urbanos e florestais. Nesse primeiro tipo, mesmo com a predominância de queimadas em áreas de vegetação, também constam ocorrências em residências e outras edificações, veículos e pontos com aglomeração de lixo e entulho, dentre outros. Já o ano passado fechou em 11 mil atendimentos do tipo, também maior do que o total de 2023, quando foram 8,3 mil incêndios combatidos. Considerando somente o mês de agosto, 2025 teve o maior quantitativo dos últimos três anos, com 3,8 mil casos, sendo que no ano anterior foram registrados 3,2 mil, e em 2023, 2,6 mil – puxados pelo alto número de incêndios urbanos.