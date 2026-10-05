Mais de 10 veículos se envolveram em um engavetamento no Jardim América, em Goiânia, no fim da tarde desta segunda-feira (5). Segundo apurado pela TV Anhanguera, um caminhão teria atingido cerca de 11 veículos, entre carros, um caminhão-guincho e uma motocicleta. Uma pessoa ficou ferida.\nAo POPULAR, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que atendeu uma mulher que estava em um dos carros envolvidos. O airbag do veículo foi acionado e, segundo o Samu, ajudou a amortecer o impacto. A princípio, ela não apresentava ferimentos graves.\nComo o nome dela não foi divulgado, a reportagem não conseguiu atualizar o seu estado de saúde.\nEm entrevista à repórter Letícia Brito, o major Hélio Alves Amado, do 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, afirmou que, segundo testemunhas, o caminhão o caminhão teria descido a pista de forma desgovernada.