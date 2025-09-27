Mais de 100 cabeças de gado furtadas em São Miguel do Araguaia (GO) foram localizadas durante uma ação da Polícia Militar no interior do Tocantins. Parte do rebanho foi encontrado morto. Segundo a PM, sete pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime.\nOs animais foram furtados na quinta-feira (25) em uma propriedade rural em Goiás.\nDepois disso, as polícias do Tocantins e Goiás iniciaram uma operação conjunta e fizeram buscas pelas cidades de Peixe, Jaú e Cariri do Tocantins, além de São Miguel do Araguaia (GO).\nNova pastagem multiplica por dez a produtividade do gado\nAgrodefesa confirma morte de cinco bovinos por raiva em Goiás\nFrigorífico comunica ao governo parada na produção de carne destinada aos EUA\nConforme a PM, foram levados para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Gurupi o motorista do caminhão utilizado no transporte do gado, o caseiro de uma propriedade, além dos suspeitos de terem comprado o gado no Tocantins, totalizando sete pessoas. Armas de fogo também foram apreendidas.