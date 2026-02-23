Um total de 161 cidades goianas estão em alerta para tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos de mais de 60 km/h. Alguns dos municípios são Goiânia, Aparecida, Brazabrantes, Cachoeira Alta, Damolândia e Edéia (veja a lista completa ao final do texto). As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) e valem para esta segunda-feira (23).\nEm Goiânia, a previsão do órgão é de variação entre sol, nebulosidade e pancadas de chuva. A temperatura máxima na capital pode chegar a 30°C, enquanto a umidade do ar deve oscilar entre 50% e 90%. Já em Araguapaz e Aruanã, os termômetros podem atingir 33°C.\nConforme o Cimehgo, devem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento durante toda a semana. A partir da próxima quinta-feira (26), haverá o avanço de uma frente fria que causará chuvas mais volumosas em várias regiões do estado.