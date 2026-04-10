Chuva provoca alagamento na Marginal Botafogo, em Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular)\nUm total de 176 municípios goianos recebeu um alerta para tempestades nesta sexta-feira (10), incluindo Goiânia e Aparecida. As chuvas podem ultrapassar 60 milímetros (mm) e vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 70 km/h. Além disso, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), haverá o avanço de uma frente fria vinda do Sudeste do Brasil (veja a lista de cidades ao final do texto).\nEm Goiânia, a previsão do órgão para esta sexta-feira é de variação entre sol, nebulosidade e chuva. A temperatura máxima na capital pode chegar aos 32°C, enquanto a umidade do ar deve variar entre 40% e 90%.\nAinda segundo o Cimehgo, em Porangatu, Araguapaz, Aruanã e Montes Claros, os termômetros podem atingir 34°C.Outro destaque ocorre em Alto Paraíso de Goiás, onde a temperatura mínima prevista é de 17°C.