(Divulgação / TV Globo)\nO Censo Demográfico 2022 identificou 211 etnias indígenas em Goiás, um aumento de 68 pessoas em relação ao levantamento de 2010. Segundo os dados, a maior diversidade está em Goiânia, com 132 etnias, seguida por Aparecida de Goiânia, com 72, e Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, com 54.\nCom esse resultado, Goiás ocupa o quinto lugar no ranking de estados com maior diversidade étnica indígena do Brasil. À frente estão São Paulo (271), Amazonas (259), Bahia (233) e Pará (222).\nA metodologia do Censo 2022 permitia que cada pessoa indígena indicasse até duas etnias no questionário.\nVeja quem é a primeira cacica em Goiás\nCacique Raoni participa de atividades no Centro Audiovisual em Goiânia\nEm Goiás, quilombolas são mais jovens e indígenas, mais velhos\nDo total de 19,2 mil indígenas com 2 anos ou mais em Goiás, 6,2 mil (32,07%) declararam pertencer a pelo menos uma etnia. Dentro desse grupo, 320 pessoas (1,67%) indicaram duas etnias.