O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com granizo e ventos de até 60 km/h para 37 cidades goianas, localizadas nas regiões sul e sudeste do estado (veja a lista ao final do texto). A previsão vale para esta terça-feira (15) e aponta baixo risco de corte de energia, queda de árvores e alagamentos. O aviso ainda abrange parte dos estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e de São Paulo, além de todo o estado do Rio de Janeiro.\nEm caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a não se abrigar sob árvores e a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situação de emergência, a pessoa deve procurar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.