O foguetório assutou moradores da Grande Goiânia (Reprodução/Redes sociais)\nAo todo, 32 pessoas, entre elas integrantes e simpatizantes do Comando Vermelho (CV), foram presas em Goiás após um foguetório simultâneo que assustou moradores em cidades do estado na noite desta terça-feira (4), principalmente na Região Metropolitana de Goiânia. As informações foram repassadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-GO) durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (5).\nAs prisões ocorreram em Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, conforme a SSP, por suspeita de enaltecer grupo criminoso, como apologia ao crime, além de porte ilegal de arma de fogo e branca e entorpecentes.\nPor não terem tido os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as suas defesas para que se posicionassem até a última atualização desta reportagem.