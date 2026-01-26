Cerca de 45 bairros da região leste de Goiânia podem ficar sem água, na quarta-feira (28). Segundo a Saneago, a manutenção é necessária para realizar uma interligação de trecho da obra do Linhão GYN-Apa.\nA intervenção está prevista para começar às 4h e terminar às 17h30 na Estação de Tratamento de Água Jaime Câmara (Etag). A companhia também destacou que a água deve retornar pouco a pouco até se estabelecer por completo após o fim da manutenção.\nA Saneago indicou que a falta de água pode ocorrer em imóveis onde o volume da caixa d’água não é compatível com o uso. Além disso, a companhia reforçou o consumo consciente das reservas de água tratada nas casas.\nVeja como consultar as vagas disponíveis do Prouni 2026\nVídeo mostra quando mulher presa após fazer 'cavalo de pau' em Goiânia chama PM de "pretinho" e "sargentinho de merda"