Quase metade dos concluintes de medicina em Goiás que realizaram o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) não conseguiu alcançar a pontuação mínima de proficiência, com nota de corte de 60 pontos – em uma escala contabilizada até 100. Dessa forma, do total de 1.926 participantes da prova nas 16 instituições de ensino superior no Estado, 936 tiveram nota insuficiente, ou 48,6%. O percentual ficou bem acima da média registrada em todo o Brasil, com 32,7% dos concluintes sem atingir a proficiência.\nLançado em 2025, o Enamed deve ser aplicado anualmente de forma obrigatória a alunos concluintes do curso de medicina para avaliar a formação médica no Brasil. Na prova feita em outubro passado, foram avaliados 351 cursos ofertados no Brasil, com mais de 89 mil participantes, entre recém-formados e profissionais da área. Do total, 39.256 eram concluintes do curso – 26.431 deles mostraram proficiência. Já os outros 12.825 não alcançaram a nota mínima estabelecida na prova objetiva, que contava com cem questões.