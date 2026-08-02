-POP_Acidente_BiodieselGO403 (1.3440152)\nO tombamento de uma carreta na rodovia GO-403, entre Goiânia e Senador Canedo, derramou 56 mil litros de biodiesel no Rio Meia Ponte, segundo a Prefeitura de Goiânia (assista ao vídeo acima). O acidente aconteceu na manhã deste sábado (1º).\nAo POPULAR, a empresa Primavera Diesel disse ter adotado todas as providências necessárias, acionando seu Plano de Atendimento à Emergência e que permanece colaborando integralmente com os órgãos competentes (leia a nota na íntegra abaixo).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, parte do biodiesel chegou a atingir o Rio Meia Ponte e um bueiro localizado na parte baixa da rodovia. Para impedir o avanço do produto, os militares construíram barreiras no sentido do escoamento para o rio e na direção do bueiro. Para reforçar a contenção, foi utilizada terra disponibilizada em uma caçamba, inicialmente espalhada pelos bombeiros e, posteriormente, por uma pá mecânica que chegou ao local.