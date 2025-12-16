Mais de 50 pessoas foram denunciadas por crimes como organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Goiás (Divulgação/MP-GO)\nO Ministério Público de Goiás (MP-GO) denunciou mais de 50 pessoas por integrarem uma facção criminosa goiana chamada “Amigos do Estado” (ADE), vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) que movimentou mais de R$ 14 milhões por meio de empresas de fachada. A denúncia foi feita com base nas investigações das Operações Corrosão, Ferrolho e Portokali, deflagradas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO/GO) e a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas (Draco).\nO POPULAR não conseguiu contato com a defesa dos acusados. De acordo com o MP-GO, os acusados poderão responder pelos crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de documento falso e obstrução de investigação.