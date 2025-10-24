Mais de 500 motociclistas que participavam de um passeio em comemoração ao aniversário de um moto clube foram multados e parte deles tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa após uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-060, próximo de Abadiânia, no último domingo (19). Segundo a corporação, o grupo não possuía a autorização obrigatória para realizar deslocamento coletivo em rodovia federal. As penalidades já ultrapassam R$ 1 milhão.\nO passeio organizado pelo moto clube “Os Brabos Tem Nome” teria reunido cerca de 500 motocicletas em um trajeto entre Goiânia e Abadiânia. De acordo com o grupo, a atividade tinha caráter beneficente, com arrecadação de alimentos para famílias vulneráveis, e ocorreu sem incidentes ou bloqueios de pista.\nEncontro de ciclistas e motoristas promove união entre bicicletas e carros no trânsito