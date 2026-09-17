-VIDEO_GADO (1.3457232)\nMais de 60 cabeças de gado morreu após receber uma descarga elétrica causada pelo rompimento de um cabo de alta tensão durante uma forte chuva acompanhada de ventania, em uma fazenda de Água Limpa, no sul de Goiás. O fio caiu sobre a cerca do pasto onde os animais estavam. Imagens feitas no local mostram dezenas de bezerros mortos próximos à cerca de arame (assista acima).\nEm nota, Equatorial Goiás comunicou que ainda realiza a apuração técnica para entender a dinâmica dos fatos e esclareceu que, até a conclusão dos levantamentos, não é viável confirmar se há relação direta entre a ocorrência registrada na rede de distribuição e o dano relatado pelo proprietário.\nA distribuidora destacou ainda que mantém contato com o pecuarista, que qualquer solicitação formal de indenização será analisada assim que os laudos internos forem concluídos e que a energia foi normalizada na madrugada de quarta-feira (16).