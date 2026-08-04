Uma ação civil pública contra o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) pode garantir a devolução de dinheiro para mais de 670 mil consumidores. O processo questiona uma taxa de R$ 11,17 cobrada de motoristas entre abril de 2003 e maio de 2008 para a entrega de documentos em casa. A Justiça considerou a cobrança indevida e determinou a devolução dos valores.\nNa época, a taxa era incluída nos boletos de IPVA e licenciamento. A ação identificou que foram arrecadados R$ 6,6 milhões com a cobrança durante o período. Como a Justiça determinou que os valores sejam devolvidos em dobro, com correção e juros, o total a ser pago pode chegar a R$ 240 milhões.\nA ação foi movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC). Em julho deste ano, a entidade apresentou um cálculo de R$ 40,3 milhões, já considerando a devolução em dobro e a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Esse valor, no entanto, ainda pode aumentar, porque também devem ser incluídos juros de 1% ao mês, contados desde a data em que cada consumidor fez o pagamento.