Vacinação durante blitz educativa, realizada em Goiânia (Iron Braz/Divulgação Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO))\nUm estudo recente revelou dados alarmantes: 77% das internações por Influenza este ano foram de pessoas que não foram vacinadas. A pesquisa, conduzida pelo Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE) da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), destaca que entre os meses de janeiro e outubro deste ano foram registrados 1.868 casos de Influenza, sendo 1.454 de pessoas que não receberam a vacina.\nO levantamento apontou que no período de apuração houve 172 mortes causadas pela doença. Dessas, 137 ocorreram entre pessoas que não se vacinaram, atingindo um total de 84% dos óbitos registrados no período.\nDurante coletiva na Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES/GO (Suvisa), a subsecretária Flúvia Amorim da Silva destacou a importância da vacinação.