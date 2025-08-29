A Polícia Civil de Goiás (PCGO) em ação conjunta com a Agrodefesa apreendeu 2.500 kg de carne bovina que seria usada na fabricação de espetinhos em Goiânia. Conforme a polícia, o local de manipulação da carne apresentava irregularidades e a empresa não tinha registro na Agrodefesa.\nO estabelecimento fica localizado no Parque Maracanã, na região noroeste da capital. Ainda de acordo com a PCGO, o dono do local foi identificado e punido por descumprir normas e regulamentos, tendo suas atividades suspensas.\nO dono deve responder por crimes contra as relações de consumo, conforme previsto no artigo 7, incisos VII e IX, da Lei 8.137/90.\nDe acordo com a Lei, o artigo 7 ‘caracteriza quem vende, mantém em depósito para vender ou entrega de qualquer forma uma matéria-prima ou mercadoria que esteja em condições inadequadas para o consumo’. Além disso, o artigo diz ainda que quem fizer isso pode ser condenado a ficar preso de 2 a 5 anos ou pagar uma multa.