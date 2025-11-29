Responsáveis e educadores de crianças matriculadas em dois centros de educação infantil (CEIs) de Goiânia foram surpreendidos com a notícia do fechamento das unidades. O CEI Wemerson Rodrigues Bernardes, no distrito de Vila Rica, e o CEI Maria Sabino de Oliveira, no Jardim América, realizaram reuniões nesta semana para informar pais e servidores sobre o encerramento do atendimento.\nO CEI Wemerson Rodrigues Bernardes, na divisa com o município de Nerópolis, atende 103 crianças de zero a 5 anos. Segundo Roberta Narciso, mãe e moradora da região, nenhuma comunicação oficial foi feita antes da informação circular entre familiares e funcionários. “Fomos pegos de surpresa. Não houve aviso prévio nem preparação. Recebemos a notícia por colaboradores que não podem nem se identificar. Por isso resolvemos protestar. Queremos uma resposta do prefeito: por que ele está fechando o CEI? Quais são as justificativas da Secretaria de Educação?”, disse.