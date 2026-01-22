Ao menos seis famílias procuraram a Polícia Civil do Distrito Federal para relatar mortes consideradas suspeitas ocorridas no Hospital Anchieta, em Taguatinga (DF), após a divulgação da prisão de três técnicos de enfermagem. A reportagem entrou em contato com o hospital e aguarda posicionamento. Os suspeitos pelas mortes são Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, Amanda Rodrigues de Sousa, de 28; e Marcela Camilly Alves da Silva, de 22.\nOs profissionais presos são investigados pelas mortes de Marcos Raymundo Fernandes Moreira, de 33 anos; João Clemente Pereira, 63; e Miranilde Pereira da Silva, 75. As vítimas morreram na UTI da unidade, em 17 de novembro e 1º de dezembro.\nSobre as mortes, o hospital já afirmou que, ao identificar “circunstâncias atípicas”, instaurou por iniciativa própria um comitê interno de análise “e conduziu investigação célere e rigorosa, que em menos de 20 dias resultou na identificação de evidências envolvendo ex-técnicos de enfermagem, as quais foram formalmente encaminhadas às autoridades competentes”. A investigação aponta que os pacientes teriam morrido após a aplicação irregular de medicamentos e até de desinfetante na veia.