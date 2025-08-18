-Mandante de chacina no Amapá é preso em Goiás (1.3301319)\nUm homem de 46 anos, apontado como mandante da chacina que resultou na morte de oito pessoas em um garimpo na divisa entre o Amapá e o Pará, foi preso no sábado (16), em Samambaia, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o suspeito está sob custódia e à disposição da Justiça.\nAlém desse investigado, segundo a polícia, outro homem foi preso suspeito por favorecimento pessoal com o crime.\nO POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos investigados até a última atualização desta reportagem.\nA Polícia Civil do Amapá (PC-AP) relatou que cinco policiais militares, um guarda civil e um garimpeiro também teriam participado desse crime.\nA ação policial, chamada de Operação Integrada, contou com as equipes da Polícia Civil goiana — incluindo o Grupo Antissequestro, o Grupo Especial de Investigação Criminal de Luziânia, a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, além da Central de Flagrantes e do Pronto Atendimento ao Cidadão.