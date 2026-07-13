Os goianos podem voltar a tirar o casaco do armário. A partir desta terça-feira (14), as manhãs voltam a ficar mais frias em Goiás, com temperaturas mínimas entre 13°C e 15°C, segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim.\nEm entrevista ao POPULAR, Amorim explicou que, com o afastamento da frente fria para o oceano e a dissipação da nebulosidade, o tempo volta a ficar firme em todo o estado. O cenário favorece o retorno do tradicional "céu azul de brigadeiro", expressão popular usada para definir aqueles dias de céu completamente limpo, azul e sem nuvens, típicos do período seco em Goiás. O cenário também favorece a grande amplitude térmica, com manhãs mais frias e tardes mais quentes.\nA partir de terça-feira (14), as temperaturas já começam a voltar a ficar naquele ritmo da última semana, com manhãs um pouquinho mais frias. Em Goiânia, por exemplo, as mínimas devem ficar entre 14°C e 15°C", afirmou o gerente.