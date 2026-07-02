Maria Conceição da Silva morreu após ser atropelada (Reprodução / Facebook Maria Conceição )\nA manicure Maria Conceição da Silva, de 66 anos, morreu nesta quinta-feira (2) após ser atropelada por um caminhão da Prefeitura de Goianira, na GO-070, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com clientes dela, Maria era uma pessoa alegre, vaidosa e uma profissional esforçada que atendia há mais de 20 anos.\nO POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Goianira, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO acidente aconteceu por volta das 13h50 de quarta-feira (1º), na altura do Centro da cidade, de acordo com a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros informou que ela estava de bicicleta trafegando pela via quando foi atingida pelo veículo.\nSegundo o relato, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência, e quando chegou ao local, verificaram que ela estava debaixo do caminhão, presa sem conseguir sair devido ao espaço apertado. Ela tinha um corte profundo no braço no ante-braço esquerdo se estendendo até o cotovelo, com exposição dos ligamemtos e musculatura, conforme a ocorrência.