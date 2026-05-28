-Produtores rurais protestam em Goiás (1.3415723)\nManifestantes bloquearam um trecho da GO-330, entre Ipameri e Catalão, no sudeste de Goiás, na noite de quarta-feira (27). Segundo apuração da TV Anhanguera, o protesto aconteceu porque proprietários de terras às margens da rodovia são contra uma duplicação da via (veja vídeo acima).\nA Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) disse, por meio de nota, que foram realizadas negociações com 45 proprietários rurais desde o início do processo e que a maioria “aderiu ao acordo” de desapropriações, que já foram pagas.\nAtualmente, os demais proprietários permanecem em negociações extrajudicial com a Goinfra e, em uma minoria dos casos, há um litígio judicial. A Goinfra reforça que mantém diálogo aberto e permanente com todos os envolvidos, priorizando sempre a construção de soluções conciliadas (veja íntegra ao final desta reportagem).