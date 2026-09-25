-VÍDEO: Casa da Glória Pires, em Goiânia (1.3460039)\nCom arquitetura modernista dos anos 80 e uma área de quase 6 mil metros quadrados, a mansão da atriz Glória Pires e do cantor Orlando Morais chama atenção em Goiânia. Localizada no Setor Bueno, uma das regiões mais valorizadas da capital, a residência tem cerca de 1,4 mil m² de área construída e chegou a reunir mais de 70 ambientes.\nO projeto foi criado pelo arquiteto Eduardo Simões entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980. O imóvel foi comprado pelo casal em 2005 e, ao longo dos anos, também se tornou cenário de importantes mostras de arquitetura e decoração.\nAlém dos espaços amplos, a casa se destaca pela integração com a natureza. Concreto aparente, madeira, metal e grandes áreas envidraçadas fazem parte do projeto, que valoriza a entrada de luz natural e a circulação de ar.