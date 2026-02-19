O ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu manter a prisão do piloto de automobilismo Pedro Turra, acusado de espancar e provocar a morte de Rodrigo Castanheira, de 16 anos. A ocorrência foi em janeiro deste ano, em Brasília, e o adolescente morreu no dia 7 de fevereiro. No dia 13, Turra virou réu por homicídio doloso.\nA decisão foi proferida na sexta-feira (13) e divulgada nesta quarta-feira (18). Ao analisar o habeas corpus protocolado pela defesa do piloto, o ministro julgou o pedido prejudicado por questões processuais. O pedido da defesa era contra a decisão individual de um desembargador.\nNo entanto, a decisão do desembargador já foi confirmada pela turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), na última quinta-feira (12). Nesse caso, o ministro Messod Azulay Neto rejeitou que o recurso deveria ser contra a decisão da turma, e não a individual.