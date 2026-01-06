A Saneago vai realizar nesta quarta-feira (7) uma manuteção no Sistema João Leite que poderá deixar alguns bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia sem água. De acordo com a companhia, o trabalho consiste na interligação de um trecho do Linhão GYN-APA na Estação de Tratamento de Água de Goiânia (Etag).\nO objetivo é implantar um novo sistema de proteção para essa rede de grande porte, conectando a Etag a uma adutora do sistema Senac.\nA previsão para o início do serviço é às 7h com término às 17h30, sendo que o abastecimento poderá ser afetado de forma temporária nos bairros de Goiânia e Aparecida, abastecidos pelo Sistema João Leite. De acordo com a companhia, após a conclusão da manutenção, o reestabelecimento da água será retomado de forma gradual.\nA Saneago informa ainda que, imóveis com a caixa d'água bem dimensionada não serão desabastecidos. Além disso, a companhia pede a compreensão da população e o consumo consciente das reservas de água.