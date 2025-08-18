O atleta anapolino Emanuel Fernandes Lima, conhecido como Emanuel Maratonista, foi vítima de um grave acidente de trânsito na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, neste domingo (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atleta de 47 anos estava na sua moto quando foi atingido por um carro.\nO acidente aconteceu por volta das 04h da manhã no setor Sul Jamil Miguel. Ao POPULAR, os militares informaram que o acidente aconteceu no sentido Centro - Distrito Agroindustrial de Anápolis, da Avenida Brasil. Ao chegarem no local do acidente, os bombeiros encontraram Emanuel Fernandes caído no meio da via e queixando-se de muita dor no tórax.\nVídeo mostra mulher caindo de paraquedas durante voo, em Anápolis\nDois jovens morrem em acidente enquanto voltavam de luau na GO-206\nHomem morre após bater carro contra capivara e capotar em barranco, diz bombeiros