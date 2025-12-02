Maravilhosa, admirável e carinhosa, assim era conhecida, Larissa Nunes Paes, de 27 anos, que morreu em Mineiros, no sudoeste de Goiás. Larissa trabalhava em uma academia e como instrutora de natação no município.\nA Larissa era uma pessoa muito carinhosa! Que Deus conforte seus familiares”, escreveu no Instagram uma colega da profissional.\nPessoa maravilhosa e admirável! Professora querida, ensinou minha filha a nadar. Sempre carinhosa e dedicada”, disse uma conhecida da profissional nas redes sociais.\nProfessora de educação física morre e causa comoção, em Mineiros\nMorte de servidor público causa comoção, em Goiânia\nDeputada Silvye Alves faz homenagem para empresária e chef que morreu em Goiânia: 'Te amo, irmã'\nA causa da morte dela não foi divulgada pela família. A academia na qual Larissa Nunes trabalhava postou uma nota sobre a morte da professora. A instituição ressaltou que a jovem era muito querida e que sua ausência é sentida por todos.