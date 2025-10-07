A casa na Rua 82, na Praça Cívica, que pertence aos familiares do escritor e folclorista Bariani Ortêncio, onde ele morou de 1969 até o seu falecimento, no dia 15 de dezembro de 2023, está à venda. O anúncio, publicado em um site de imóveis, é ligado a uma imobiliária, com a pedida de R$ 5,9 milhões. Inicialmente, a informação era de que os familiares do histórico Bariani queriam vender o imóvel ao poder público, sob o argumento de que haveria a preservação do mesmo e do acervo de livros, itens fonográficos e toda a memória da cultura goiana e, especialmente, goianiense. Porém, com a demora nas negociações, já há uma abertura para uma negociação particular, o que pode significar a descaracterização da residência e uma dúvida sobre o destino de todos os elementos guardados por Bariani.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp