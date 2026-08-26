Com apoio de cães farejadores, bombeiros e policiais civis percorreram área de mata de difícil acesso na tentativa de localizar Jefferson de Oliveira (Reprodução/TV Anhanguera)\nAs buscas pelo marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, desaparecido há um mês, foram retomadas nesta terça-feira (25) em uma área de mata no Setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia. O marceneiro sumiu no dia 25 de julho, após sofrer um acidente de trânsito.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que utilizaram três viaturas com 11 militares e duas cadelas treinadas para localizar pessoas vivas ou mortas, dos batalhões de Goiânia e Aparecida de Goiânia, nas atividades de busca desta terça (25).\nSegundo o major Rogério Matos, do Corpo de Bombeiros, as equipes começaram a varredura pelo ponto do acidente na Rua Jataí e avançaram pela mata, mas os trabalhos de busca encontram dificuldades por conta da vegetação densa e alta.