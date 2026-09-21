-CANTANDO CARRO (1.3458486)\nO marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, que desapareceu após sofrer um acidente em Aparecida de Goiânia, foi um homem de alegria, amor e cura, segundo a tia Eldenice Mota. A ossada dele foi encontrada no dia 16 de setembro, 53 dias após seu desaparecimento.\nPara quem teve a oportunidade de conhecer a pessoa que ele era, Jefferson foi alegria em momentos difíceis, foi amor onde existia ódio, foi cura em meio às dores e, acima de tudo, foi e sempre será o amor das nossas vidas”, disse a tia em entrevista ao POPULAR.\nOssada encontrada é de marceneiro que estava desaparecido após sofrer acidente, diz polícia\nRoupas achadas perto de ossada são parecidas com as de marceneiro que desapareceu após acidente, diz delegado\nCaso de marceneiro desaparecido após sofrer acidente passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios