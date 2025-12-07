-Vídeo (1.3346586)\nApós a forte chuva que chegou à Goiânia na tarde deste sábado (6), o prefeito Sandro Mabel (UB) disse em um vídeo publicado na sua rede social que a Marginal Botafogo deve passar por grandes obras e intervenções. O prefeito revelou que autorizou ser feita uma obra de R$ 120 milhões no local. Segundo ele, a limpeza que têm sido feita nos bueiros da cidade funcionaram bem (veja o vídeo completo ao final desta reportagem).\nAqui inunda sempre, é uma obra muito grande que tem que ser feita, e nós vamos fazer. Mas aqui olhando melhor, nós podemos fazer algumas coisas que vão aliviar e fazer esvaziar a água mais rápido”, disse no vídeo.\nAinda de acordo com o prefeito, serão feitos piscinões no local para evitar os alagamentos. "O sistema de drenagem da cidade e as equipes funcionaram bem", explicou.