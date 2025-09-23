A Marginal Botafogo foi interditada na noite desta terça-feira (23) após o córrego transbordar durante forte chuva, em Goiânia. O bloqueio ocorre na altura do complexo Viário Jamel Cecílio, sentido sul-norte (Centro - Setor Pedro Ludovico).\nA Prefeitura de Goiânia informou que a forte chuva atingiu a capital com volumes de até 78 mm em algumas regiões, além de granizo e ventos de até 35 km/h, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nO paço afirmou que, este momento, equipes da Defesa Civil, Seinfra, Comurg, Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), e demais órgãos municipais estão mobilizadas para atender as ocorrências registradas em diferentes regiões da Capital.\nForte chuva com granizo causa transtornos em Goiânia; veja fotos e vídeos\nChuva e vento fortes destelham lojas, casas e deixam moradores sem energia em cidades de Goiás