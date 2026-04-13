Três dias após ser interditado para uma obra corretiva diante de uma erosão com deslocamento de parte do muro e afastamento das placas de canalização do Córrego Botafogo, o trecho da Marginal Botafogo entre a Rua 21 e a Rua 10, no Setor Central, é reaberto para tráfego de veículos na tarde desta segunda-feira (13).\nIniciada no sábado (11), a obra para contenção do processo erosivo estava prevista para durar até 15 dias, período em que o trecho de 4,45 quilômetros, no sentido Sul-Norte, ficaria totalmente interditado até a intervenção ser concluída. A intervenção exigiu o fechamento completo da pista no sentido Sul-Norte, pois seria utilizado necessário o uso de maquinário pesado na região.\nConforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), foram realizados desde sábado os serviços de retirada de material, estabilização da base, colocação de vias metálicas e reaterramento. Nesta segunda-feira (13), foi concluída a implantação da nova capa asfáltica.