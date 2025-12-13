-Marginal Botafogo (1.3349521)\nA Marginal Botafogo, em Goiânia, fechou os acessos na manhã deste sábado (13) devido à chuva e ao risco de alagamentos. Equipes da prefeitura estão espalhadas pela via para orientar os motoristas e acompanhar o volume da água (assista acima). Segundo a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), assim que o volume das águas reduzir e ficar abaixo do nível do córrego, a avenida será liberada.\nAo POPULAR, a assessoria da SET informou que a Marginal Botafogo foi liberada nos dois sentidos por volta das 10h30 deste sábado.\nAlém disso, a Defesa Civil emitiu um alerta pedindo que a população evite transitar pela marginal e pela Rua 87, no Setor Sul. Em caso de emergência, a orientação é ligar para os bombeiros pelo telefone 193.\nPrevisão do tempo na Região Metropolitana para sábado (13)