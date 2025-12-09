Marginal monitorada por agentes da Defesa Civil na altura do Complexo Viário da Jamel Cecílio (Wesley Costa / O Popular)\nPara diminuir os prejuízos e melhorar o controle dos alagamentos durante tempestades que acabam inundando a Marginal Botafogo e a Rua 87, a Prefeitura de Goiânia planeja construir quatro bacias de contenção, chamadas de piscinões, para conter o volume de água. Além disso, serão instaladas entre 25 e 27 cancelas em pontos que dão acesso às duas vias para evitar o fluxo de veículos. Vários pontos da cidade haverá estações meteorológicas com sensores e câmeras integradas à inteligência artificial. Nesta semana, o nível da faixa vermelha pintada na Marginal Botafogo será ampliado para que a via seja fechada mais cedo.\nCancelas\nAo POPULAR, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informou que as cancelas serão em bairros como o Sul, Central, Universitário, entre outros, considerando as principais entradas da Marginal Botafogo e na Rua 87, pontos historicamente críticos em períodos de chuva.