Um trecho da Marginal Botafogo, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, está parcialmente interditado no sentido bairro-centro desde esta terça-feira (15), para a realização de uma obra de contenção de erosão. Segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a intervenção prevê a recomposição e estabilização do talude no trecho afetado, com uso de pedras de grande porte e concreto.\nAo O POPULAR, a Seinfra informou nesta quarta-feira (16) que as obras devem durar de 14 a 20 dias.\nDurante a execução do serviço, o trânsito permanece parcialmente interditado no sentido bairro-centro. A Seinfra orienta os motoristas a reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção ao passar pelo trecho sinalizado.\nAtrasos e cancelamentos afetam sessões de radioterapia de pacientes do Araújo Jorge