A Marginal Botafogo será totalmente interditada no sentido Centro, na altura da Rua 21, neste sábado (11). A interrupção, segundo a Prefeitura de Goiânia, ocorre para obras de recuperação estrutural da via. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Francisco Lacerda, o trabalho foi planejado e contará com apoio de mão de obra terceirizada.\nDe acordo com a prefeitura, quem trafega pela Marginal deverá utilizar a Alameda Botafogo como alternativa. O acesso pode ser feito pela Rua 233, Rua 10 ou Avenida Universitária.\nPara quem escolher o caminho pela Rua 10, o trajeto indicado é seguir pela via até a Alameda Botafogo (sentido Praça Dr. Carlos de Freitas). Depois, o condutor deve seguir pela Avenida Anhanguera, virar à direita na Rua 229-A e utilizar a Rua 224 para retornar à Marginal.