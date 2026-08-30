-Vídeo (1.3450389)\nUm vídeo que já ultrapassa 5 milhões de visualizações nas redes sociais comoveu os internautas ao registrar a reação do marido de uma psicóloga de Goiânia ao descobrir a gravidez da mulher após 15 anos de tentativas.\nAs imagens mostram o marido de Núbia Bernaldo abrindo uma caixa com o teste positivo, momento em que ele fica incrédulo e começa a chorar de emoção (veja o vídeo acima).\nAh, deu certo? Positivo? Deu, amor? Não acredito", disse o marido.\nEm seu perfil, Núbia já fez vários posts sobre a filha, que se chama Ana Vitória, e a longa espera do casal. A bebê nasceu em outubro de 2025.\nPor muitos anos, esse momento existiu apenas nos nossos sonhos. Foram anos de tentativas, expectativas, ansiedade, frustrações, lágrimas, esperança, medo e recomeços. Uma verdadeira montanha-russa de emoções que só quem vive sabe o quanto pode ser desafiadora", disse Núbia.