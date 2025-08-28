Guilherme é marido da estudante de medicina Paula Abrantes da Silva, de 23 anos, que morreu em um acidente na BR-060, em Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul (Arquivo pessoal / Guilherme Sampaio e Arquivo pessoal / Marco Antônio Raimundo da Silva)\nGuilherme Sampaio, de 22 anos, deixou o hospital Santa Casa Campo Grande, conforme informado ao POPULAR, no Mato Grosso do Sul, após nove dias de internação, uma cirurgia na perna esquerda e outra na bacia. Guilherme é marido da estudante de medicina Paula Abrantes da Silva, de 23 anos, que morreu em um acidente na BR-060, em Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul.\nAo POPULAR, Guilherme Sampaio informou que recebeu alta mas terá de ficar sem andar por 90 dias. “Terei que tomar algumas medicações, estou com algumas dores fortes pelo corpo, porém fizeram exames de imagem e disseram que foi devido a forte pancada”, afirma.