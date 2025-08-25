O marido da estudante de medicina Paula Abrantes da Silva, de 23 anos, que morreu em um acidente na BR-060, em Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul, contou em entrevista ao g1 Goiás neste domingo (24) que se desesperou ao saber da morte da esposa. Guilherme Sampaio Cardoso, de 22, desabafou e disse que ‘foi tirado tudo dele’, pois os dois passavam o tempo todo juntos.\nNão tem nem explicação. Foi tirado tudo de mim praticamente. A gente vivia juntos todos os dias, éramos grudados 24 horas, tirou uma parte de mim”, disse.\nO casal morava em Pedro Juan Caballero, cidade no Paraguai. Segundo Guilherme, tudo que ele pretende de agora em diante é se recuperar das cirurgias que fez e tentar lidar psicologicamente com a perda.\nA única coisa que quero agora é me recuperar da cirurgia. Eu não vou poder andar por 90 dias, e eu não quero de jeito nenhum desistir da faculdade, mas como nós dávamos suporte um ao outro lá, não sei como vou fazer. Não sei como vou conseguir lidar com tudo isso, psicologicamente. Vou ter que fazer todo um preparo psicológico”, revelou.