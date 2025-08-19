-ENTREVISTA MARIDO (1.3301793)\nO marido de Ana Clara Leite Bispo, de 18 anos, que foi encontrada morta dentro de casa em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, disse ao POPULAR que além de irmão Jorlan Neya, suspeito de matar a jovem, era amigo e companheiro dele (assista acima). Jorlan foi preso na segunda-feira (18) em Goiânia.\nA justiça está sendo feita. Para mim está sendo muito difícil, não estou conseguindo trabalhar direito porque além de ser meu irmão, ele era meu amigo, meu companheiro. Eu confiava muito nele, tanto que deixei ele lá em casa. Não tinha motivo para ele fazer isso. Nunca vi eles [Ana Clara e Jorlan] brigarem. Eu queria entender o que realmente aconteceu. Estou sem palavras. Foi um crime muito bárbaro e ela não merecia essa covardia”, afirmou Rodrigo Neia.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Jorlan para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.