Aldenora Gomes da Silva abraçada aos filhos Jacinto da Silva Costa, de 11 anos, e Débora da Silva Costa, de 9 anos. Todos morreram no acidente (Arquivo pessoal / Ana Silva e Reprodução / PRF)\nO marido da Aldenora Gomes da Silva, de 50 anos, mulher que morreu em um acidente com filhos, de 9 e 11, na BR-414, em Abadiânia, disse ao POPULAR que desistiu de ir ao culto com a família naquele dia. João Rodrigues da Costa revelou que toda semana frequenta a igreja, mas um “milagre de Deus” salvou ele e a outra filha, de 14 anos, da tragédia. Quem deu a carona foi Filipe Mateus de Sousa Santos, de 24 anos, filho do pastor da instituição religiosa, que também perdeu a vida no acidente.\nNo dia do acidente lá, por um milagre de Deus, eu e a outra filha que tenho não fomos ao culto. Se nós tivéssemos ido, com certeza não seria quatro óbitos, seria seis óbitos, porque se nós tivéssemos ido no carro também, nós também estaríamos envolvidos no acidente”, disse João.